REP. FI, Firenze sogna con la nuova coppia d'attacco

Rivoluzione in attacco in casa Fiorentina: la Repubblica (edizione Firenze) punta la lente di ingrandimento sul reparto offensivo e su quella che potrebbe essere la nuova coppia da sogno per i viola. Mbala Nzola è arrivato ed ha debuttato ieri nell'amichevol col Sestri Levante, Lucas Beltran dovrebbe essere oggi a Firenze: la Fiorentina riparte dall'angolano e dall'argentino, i due nuovi attaccanti che hanno il compito di far meglio di Luka Jovic ed Arthur Cabral (30 gol in due nella scorsa stagione).

Italiano ha avuto le punte tanto bramate (soprattutto Nzola, con cui ha lavorato a la Spezia) e adesso anche il popolo viola sogna per il nuovo tandem offensivo, una coppia scelta accuratamente che, scrive il quotidiano, è pensata per poter dare il meglio anche insieme.