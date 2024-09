REP. FI, Contro la Lazio Viola chiamata alla svolta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Decisiva no, fondamentale sì". L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) presenta così il lunch match della quinta giornata di campionato tra Fiorentina e Lazio. Il ritorno, dopo oltre quattro mesi, di Rocco Commisso al Franchi, stadio-cantiere per il quale si sono riaperti i contatti tra società e Comune, il probabile esordio di Albert Gudmundsson e la ricerca della prima vittoria stagionale. Tutti elementi di interesse per questa sfida di vitale importanza per i viola dopo solo tre punti nelle prime quattro giornate di Serie A.

Venendo alle scelte di Palladino, oggi doveva essere il giorno del rientro di Pongracic dopo le ultime panchine, ma il croato ha dato forfait all'ultimo a causa di un risentimento muscolare e ai flessori della coscia sinistra. Così in difesa ci saranno ancora Quarta, Ranieri e Biraghi. Sulle corsie esterne fiducia a Dodo e Gosens, mentre in mezzo spazio al trio composto da Bove, Mandragora e Cataldi. Davanti, al fianco di Kean dovrebbe agire dal primo minuto Colpani con Gudmundsson pronto a subentrare. L'islandese ha superato i problemi al polpaccio e sembra avviato sulla strada della forma migliore. Vedremo se il suo esordio in maglia viola sarà dal primo minuto o se verrà rimandato alla ripresa.

Contro una Lazio orfana del Taty Castellanos ma che potrebbe schierare dal primo minuto Gaetano Castrovilli, la Fiorentina è chiamata a dare una svolta al suo campionato. Sia sotto il profilo della prestazione, dopo i passi in avanti di Bergamo, sia soprattutto sotto il profilo del risultato finale. Un ciclo nuovo, diverso nel sia nel sistema di gioco che negli interpreti, ha bisogno di tempo ma da adesso in poi non sono più ammessi passi falsi.