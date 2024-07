REP. FI, Bonaventura al bivio: o Serie A o Arabia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine sportive di La Repubblica - edizione Firenze - spazio al saluto per i tre calciatori che da ieri non sono più della Fiorentina. Gaetano Castrovilli, Alfred Duncan ma soprattutto Giacomo Bonaventura, arrivati in scadenza del contratto e attualmente senza squadre. Repubblica si sofferma soprattutto su Jack, sulle 162 presenze totali in viola, i 22 gol e i 22 assist e i tanti momenti da ricordare. Da gennaio poi, dal sondaggio della Juventus, un rapporto che si è incrinato e che non ha portato al rinnovo.

Adesso, dopo la delusione doppia (oltre al mancato rinnovo, anche la mancata convocazione in Nazionale) c'è da pensare al futuro per il classe '89. Per lui, scrive Repubblica, varie ipotesi: potrebbe rimanere in Italia oppure prendere in considerazione l’esperienza in Arabia Saudita dove il suo nome è paragonato a quello di una leggenda. E dove già lo scorso gennaio, in concomitanza con le finali di Supercoppa a Riad, qualche club si era fatto avanti.