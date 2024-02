REP. FI, Biraghi il soldato: adesso è indispensabile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Nel momento più difficile sono i leader a dover proteggere il resto del gruppo e a metterci la faccia - scrive Repubblica (edizione Firenze) - e Cristiano Biraghi, il capitano della Fiorentina, non si è mai sottratto al confronto con società, tecnico e tifosi". Il quotidiano nella sua edizione locale dedica lo spazio viola al momento del suo capitano, spesso criticato e discusso e finito ulteriormente nel mirino della critica dopo le recenti prestazioni.

Repubblica evidenzia però l'importanza del numero tre: una centralità che non è solamente tecnica ma è di caratura all'interno dello spogliatoio: "Per questo il suo sfogo a Lecce, dopo il ko subìto tramite un ribaltone nei minuti di recupero, aveva colpito un po’ tutti". Le parole di Biraghi al Via del Mare sono lo specchio del momento della Fiorentina. Un momento da cui i viola non possono tirarsi fuori, secondo Repubblica, senza la persoanlità del proprio capitano, che già da oggi, alla ripresa degli allenamenti, cercherà di motivare i compagni.