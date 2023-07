REP.FI, Arthur è una scommessa. Viola pronta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla Repubblica Firenze, la Fiorentina si sta muovendo per acquistare il centrocampista della Juventus Arthur Melo. L'idea di acquistarlo è una mossa pensata tempo fa ma che si sta concretizzando negli ultimi giorni.

Rimangono ancora alcuni nodi da scegliere: il primo riguarda la cifra della cessione: nonostante il prestito con diritto di riscatto ottenuto dalla Fiorentina, si balla di qualche milione sul compenso da sborsare eventualmente nel 2024. Il secondo riguarda l'ingaggio. Al momento dello scambio con il Barcellona con Pjanic, la Juventus offrì un contratto ad Arthur da 6,5 milioni l'anno. La Viola non s può permettere tale cifra e sta trattando per dividere lo stipendio con i bianconeri, come successe già per Jovic con il Real Madird. La Juventus sarebbe propensa ad accettare pur di liberarsi del giocatore.

Con Arthur la Fiorentina ritornerebbe ad avere un regista capace di dare equilibrio alla squadra. Ovviamente i muscoli di Amrabat sono un altro discorso, ma per la Fiorentina che ha in mente Italiano, il brasiliano potrebbe occupare più ruoli: sia quello del regista che quello del mediano in un centrocampo a due.

L'incognita più grande è ovviamente la condizione fisica, dato che la passata stagione ha giocato solamente quattro partite, di cui solo una con la prima squadra del Liverpool. Acquistare Arthur vorrebbe dire quindi dover riattivare un giocatore da un punto di vista fisico e mettere in squadra quindi una scommessa, non un calciatore prontissimo. Una sfida che comunque la Fiorentina si sente pronta ad abbracciare.