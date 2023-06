RELEVO, Per ora Amrabat all'Atletico Madrid è no

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il portale Relevo scrive che l'Atletico Madrid in questo momento non vede in Sofyan Amrabat il suo obiettivo principale per il mercato. Le priorità del club colchoneros sarebbero altre almeno in questo momento: la Fiorentina sa che il calciatore se ne andrà e sta cercando di trovare acquirenti - aggiunge il media - per vendere il giocatore a 30 milioni di euro. Ma Atletico Madrid-Amrabat per ora è un no.