PIF, Senza la Fiorentina ma acquista quote del Savoy

L'inchiesta di Report sull'interesse di Bin Salman per la Fiorentina ha fatto molto discutere in questi giorni con la dirigenza viola che si è comunque affrettatta a smentire la volontà di cedere la società. E' curioso però che lo stesso Bin Salman abbia acquisito quasi la metà (49%) delle quote degli hotel di lusso di Rocco Forte, che ha anche il Savoy a Firenze, dove tra l'altro soggiornò Rocco Commisso la sua prima volta a Firenze. Su una rivista specializzata (boutiquehotelnews.com) si legge infatti:

"Il Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita, presieduto dal principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha acquisito una partecipazione del 49% in Rocco Forte Hotels. L'operazione valuta il gruppo alberghiero italiano di lusso 1,5 miliardi di euro. Sir Rocco Forte deterrà la quota di maggioranza pari al 51%. Il portafoglio di Rocco Forte Hotels comprende 14 proprietà in Italia, Belgio, Regno Unito, Germania e Russia. Oltre la metà si trova in Italia, tra cui Hotel De Russie (Roma), The Savoy (Firenze) e Masseria Torre Maizza (Puglia). Altri tre sono in cantiere, come il Carlton Hotel di Milano, la cui apertura è prevista nel 2025. Il PIF dell’Arabia Saudita ha un patrimonio stimato in gestione di 776 miliardi di dollari. L’investimento in Rocco Forte rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza saudita nel settore dell’ospitalità"