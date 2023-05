I PEGGIORI, Fantasma Cabral e difesa colabrodo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, i quotidiani mettono sul banco degli imputati tre giocatori della Fiorentina: si tratta dei due centrali di difesa, Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta, tutt'altro che impeccabili sui due gol di Lautaro Martinez ed in generale spesso in affanno, e dell'attaccante, Arthur Cabral, una comparsa nello sceneggiato dell'Olimpico. In particolare i giornali in edicola stamani sottolineano la prova impalpabile del brasiliano con voti ampiamente sotto la sufficienza.

I voti di Arthur Cabral:

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere Fiorentino: 5

Tirreno: 5

Nazione: 5

FirenzeViola.it: 5