NUOVA VENEZIA, Tessmann-Viola si farà: affare da 6 mln

Da Venezia arrivano aggiornamenti sulla situazione Tanner Tessmann. In queste ore, scrive La Nuova Venezia, ci sono stati altri passi avanti per la riuscita dell'operazione, con i contatti andati avanti spediti e col giocatore ed il club lagunare che hanno l'accordo con la Fiorentina sia per il cartellino che per l'ingaggio. Rimane lo scoglio commissioni ai procuratori, lo stesso per cui è saltato l'affare con l'Inter poche settimane fa, ma la trattativa - si legge sul quotidiano - andrà a buon fine per circa 6 milioni di euro.