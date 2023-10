NAZIONE, Viola su Baldanzi per evitare Vicario-bis

FirenzeViola.it

Nel corso della storia la rivalità culturale tra Fiorentina ed Empoli si è trasportata anche sui campi da calcio e non soltanto per quanto riguarda gli aspetti relativi alle partite, ma anche quelli dirigenziali. Se oggi però il clima sembra essersi rasserenato lo si deve soprattutto all’operazione Parisi, con le due parti che sono tornate dopo diverso tempo a stringersi la mano.

Durante la presidenza di Rocco Commisso un primo smacco vi fu nell’estate 2022 sembrava tutto fatto per il passaggio in viola di Bajrami e per il percorso inverso di Zurkowski, ma alla fine tutto saltò senza che i motivi venissero a galla. Pare che Pradè e soci volessero aggiungere un’opzione proprio su Fabiano Parisi.

Con Della Valle gli affari veri furono giusto un paio, ossia quello della meteora Rasmussen e di Riccardo Saponara, strappato alla corte di Corsi per 10 milioni nel 2017. Nel mezzo il dietrofront per Traorè, un'operazione che non andò a dama nonostante il ragazzo si fosse addirittura recato a Careggi per le visite.

All’orizzonte, adesso, c’è l’operazione Baldanzi, che se non fosse stato per l’operazione saltata di Castrovillari al Bournemouth, probabilmente si sarebbe già accasato sulle rive dell’Arno. La sensazione però è che il discorso si possa riaprire nei prossimi mesi, con la Fiorentina che vuole evitare un Vicario-bis. Lo scrive La Nazione.