NAZIONE, Uscite: in due con le valigie pronte

Sui quotidiani odierni, in chiave Fiorentina, spazio al mercato in entrata ma anche a quello in uscita: secondo la Nazione infatti ci sono alcune situazioni da sistemare e più di un giocatore potrebbe salutare Firenze per trovare maggior minutaggio. Uno su tutti è Niccolò Pierozzi, impiegato per adesso solamente nella doppia sfida di Conference contro il Cukaricki.

L'altro indiziato a salutare (almeno per il momento) la Fiorentina è Gino Infantino, ai margini del progetto tecnico e pronto ad andare in prestito. Punto di domanda anche su Gaetano Castrovilli che, secondo la Nazione, non rimarrà a Firenze per ancora molto. Dubbi anche su Josip Brekalo e Antonin Barak, per adesso tutt'altro che entusiasmanti.