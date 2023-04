NAZIONE, Si riparte, tutto sulle spalle di King Arthur

INDISCREZIONI DI FV DUNCAN, IL GHANESE RIMARRÀ A FIRENZE PER ALLENARSI Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, non figura nella lista dei convocati viola per la gara di domani contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio per le... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Ora la Fiorentina punta su Cabral".... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. La Gazzetta dello Sport: "Ora la Fiorentina punta su Cabral".... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi