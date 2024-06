NAZIONE, Richieste alte per Retegui. Sogno Icardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Fiorentina chiama. E il Genoa risponde. Subito. E con lo stesso tono con cui i rossoblù avevano replicato al sondaggio-richiesta di gennaio, per Gudmundsson. In estrema sintesi: i viola hanno provato a spingere subito (e forte) per arrivare a Retegui.

Hanno fatto ’girare’ il peso della loro offerta (20 milioni) e il Genoa non ha esitato a ribattere: l’attaccante si può trattare ma di milioni ce ne vogliono dieci di più, ovvero 30. Stop". Lo scrive la Nazione in merito al primo sondaggio della Fiorentina per Mateo Retegui. Un approccio non andato bene, anzi: la richiesta del Grifone è di 30 milioni e potrebbe spingere la Viola a virare sugli altri obiettivi. Tanto che il quotidiano locale sottolinea come - paradossalmente - per Pradè e i suoi, se non fosse e sarà per il guaio del maxi-ingaggio, potrebbe addirittura essere meno complicato trattare Icardi con il Galatasaray che Retegui col Genoa. Il club turco può chiudere davvero intorno ai 18/20 milioni ma, come detto, il giocatore dovrà poi coordinarsi con chi, di sicuro, non potrà parametrare il suo ingaggio in Turchia con il profilo degli stipendi viola.