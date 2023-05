NAZIONE, Pronta la rivoluzione di formazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra su chi, Vincenzo Italiano, deciderà di mandare in campo quest'oggi contro il Torino. Mercoledì prossimo c'è la prima delle due finali, e molta, se non tutta, parte dell'attenzione è rivolta verso la sfida contro l'Inter. Dunque, si prospetta una sorta di rivoluzione negli undici titolari. Cerofolini in porta. Difesa a quattro composta da Venuti, Quarta, Igor e Terzic. In mediana spazio alla coppia Duncan-Mandragora. Dietro a Jovic, salvo sorprese, ci saranno Kouame, Barak e Saponara. Amrabat e Nico non convocati.