NAZIONE, Oggi il verdetto su Castrovilli: il timore...

La reale entità dell'infortunio di Gaetano Castrovilli si conoscerà oggi, quando si sottoporrà al primo esame ad oltre 48 ore dall'infortunio che lo ha costretto a lasciare in barella e in lacrime il terreno di gioco del Franchi. Secondo quanto riportato da La Nazione, non c'è ottimismo in casa viola sui tempi di recupero del classe '97, malgrado siano state escluse lesioni vascolare e nervose. A preoccupare è la dinamica perché il piede sinistro dell'ex Bari è rimasto puntato sul manto erboso, causandogli una distorsione che lo ha portato a una lussazione del ginocchio. Chi ha avuto modo di parlare con il ragazzo ha descritto come "atroce" il dolore che ha provato. Il gonfiore della zona non ha permesso di fare approfondimenti o capire se ci siano lesioni capsulo-legamentose, che potrebbero riguardare crociati o collaterali: un'eventualità che lo metterebbe ko a lungo. E ora anche il rinnovo, forse, verrà messo in stand-by.