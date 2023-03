NAZIONE, Oggi gara "intro". Italiano studierà l'assetto

Secondo La Nazione, Cremonese-Fiorentina non sarà solo un’occasione per la Fiorentina per provare a darsi una continuità, ma anche una sorta di "intro" al match che le due squadre andranno ad accendere con la doppia sfida di aprile, per contendersi la finale di Coppa Italia. Così, Ballardini giocherà con l’intenzione di scoprire i punti deboli della Fiorentina. Dove magari colpirla (subito, ma soprattutto in aprile), dove andare a metterla in difficoltà. Italiano? Studierà l’assetto dell’avversario e annoterà i reparti dove sono rintracciabili le lacune evidenziate in campionato. Sarà, insomma, una sorta di partita in... prospettiva.