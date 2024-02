NAZIONE, Occhi su Arthur: senza di lui è un'altra musica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si ricomincia a lavorare al Viola Park: da oggi la Fiorentina torna in campo per preparare il match al Frosinone. Occhi puntati su Arthur Melo, come scrive la Nazione. Il brasiliano, out contro il Lecce, soffre di un affaticamento muscolare alla coscia destra e in questi giorni si capirà se il fastidio fisico potrà essere assorbito entro domenica.

La Nazione addita proprio l’assenza di Arthur come uno dei motivi del calo della Fiorentina: scrive il quotidiano fiorentino – “è comunque chiaro che per trovare il primo successo del 2024 il tecnico speri già da domenica di riavere a disposizione il classe ’96, che nelle ultime dieci gare disputate dai viola ne ha saltate due per infortunio, partendo titolare cinque volte e giocandone una sola per intero”. Insomma, per ritrovare la migliore Fiorentina serve ritrovare prima il miglior Arthur.