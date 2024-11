NAZIONE, Mini torneo delle big. Gli scontri diretti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione pone il focus sugli scontri diretti tra le big del nostro campionato, in particolare tra le prime sette in classifica che, ad oggi, si lotterebbero un piazzamento europeo. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si troverebbe, insieme all'Atalanta, al primo posto con sei punti conquistati su tre gare giocate contro dirette rivali. Curiosamente l'unico ko gigliato è arrivato proprio contro i bergamaschi. Si trattava di un'altra Fiorentina, sia a livello mentale che tattico, ma questo ai fini delle statistiche non conta. Conta invece che la formazione di Palladino ha battuto al Franchi Lazio e Milan per 2-1. Inutile invece ai fini di questa classifica, vista la posizione arretrata della Roma in campionato, il 5-1 sui giallorossi.

L'Atalanta invece, oltre ad aver battuto i viola in casa, ha superato il Napoli al Maradona e ha perso a San Siro contro l'Inter. A quota cinque punti ci sono invece Juventus, Inter e Napoli. Da sottolineare come i bianconeri abbiano giocato tre gare contro dirette avversarie mentre addirittura quattro nerazzurri e partenopei. Una lunghezza dietro c'è il Milan, fermo a quota 4, mentre fanalino di coda della speciale classifica è la Lazio con un solo punto, racimolato contro i rossoneri, negli scontri diretti. Guardando al futuro il prossimo scontro diretto della Fiorentina sarà domenica primo dicembre contro l'Inter, mentre a cavallo di capodanno la formazione di Palladino affronterà la Juventus a Torino (29 dicembre) e il Napoli in casa (4 gennaio).