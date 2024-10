NAZIONE, Mezza squadra da riscattare. Ecco il prezzo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea La Nazione in edicola, gran parte della vittoria contro il Milan in campionato è stata ottenuta grazie ai nuovi arrivati, che in breve tempo hanno rivoluzionato l'11 titolare di Raffaele Palladino. Tuttavia, l’analisi mostra come ben sei di questi giocatori siano arrivati in riva all'Arno con la formula del prestito.

La società viola è consapevole che tra meno di una stagione potrebbe essere necessario intervenire economicamente per consolidare queste operazioni, che, se perfezionate in toto, avrebbero un costo complessivo di 61,5 milioni di euro, bonus esclusi. I riscatti più pesanti riguardano giocatori come Gudmundsson (17 milioni), Colpani (12 milioni) e uno dei match-winner contro il Milan, Adli (11 milioni).