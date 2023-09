NAZIONE, La Fiorentina ha bisogno del miglior Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Contro l'Atalanta, Martinez Quarta, titolare a sorpresa un po’ per tutti al posto di Ranieri, ha stupito in positivo. Il difensore argentino aveva bisogno di tornare a sentirsi vivo dopo un periodo d’appannamento ed è un dato di fatto che vada a corrente alternata, ma la Fiorentina adesso ha fortemente bisogno della sua miglior versione. Poche settimane fa avrebbe fatto volentieri le valigie.

Si parla di un accordo sulla parola con il Betis Siviglia, saltato poi per le tempistiche che non sono collimate con la cessione in Arabia Saudita di Luiz Felipe (che poi all’Al-Ittihad c’è andato, ma quando il mercato in entrata in Spagna era già chiuso) . Il Chino si è rimesso a lavorare a testa bassa, raccogliendone subito i frutti. Questo quanto scrive La Nazione.