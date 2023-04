NAZIONE, La Coppa Italia per alzare i prezzi sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Arrivare in finale di Coppa Italia e vincere il trofeo, il primo dopo 22 anni, porterebbe delle conseguenze importanti sul fronte della rosa viola. Infatti, come è logico che sia, in caso di vittoria finale, molti giocatori alzerebbero il proprio valore di mercato. Da Igor a Quarta, passando per Amrabat e Castrovilli, fino a Ikonè, Cabral e Nico Gonzalez. Il centrale brasiliano viene da mesi complicati e la sua valutazione è scesa da 15 a 10 milioni. Con la Coppa Italia vinta otterrebbe un aumento importante, andando a collocarsi tra i migliori difensori della Serie A. Poi c'è Amrabat, che ha oggi una quotazione di 25 milioni, non di più, ma con un coppa Italia in bacheca, la trattativa potrebbe spostarsi sulla base di una trentina di milioni. Stesso discorso vale Castrovilli e Nico Gonzalez. Quest'ultimo potrebbe veder schizzare il suo valore oltre i 30 milioni. Questo quanto scrive La Nazione.