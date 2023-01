NAZIONE, L'involuzione di una squadra senza più anima

Il collega Cosimo Zetti, su La Nazione ha scritto un fondo all’indomani del ko per 2-0 rimediato dalla Fiorentina al Franchi contro il Torino: “Se l’occasione fa l’uomo ladro, allora qui ci troviamo davanti alla banda degli onesti. Invece di prendere il Toro per le corna, la Fiorentina si è infilzata da sola. Ma come!? La Juventus viene penalizzata di 15 punti, ti ritrovi a due sole lunghezze dalla zona Europa, hai uno scontro diretto in casa e non riesci ad approfittare dell’opportunità che il destino ti offre? Ci saremmo aspettati una squadra su di giri e galvanizzata, una squadra che avrebbe avuto la possibilità di uscire dall’anonimato di metà classifica e di tornare protagonista anche in campionato. E invece no, tutto come nel peggiore dei copioni. E’ stata una Fiorentina né carne, né pesce, incapace di fare il vecchio possesso palla, ma anche di riuscire a verticalizzare. Una squadra che sembra aver perso identità, insicura, senza idee e senza più anima. Una squadra priva di logica, che rischia tanto in difesa, ma non produce per quel che rischia, che ci prova nel finale, ma che si perde nella confusione più totale. I fischi del pubblico sono la cartina di tornasole di una gara in cui si è palesata una preoccupante involuzione. Ora gli alibi sono finiti, non possiamo davvero più permetterci di sbagliare".