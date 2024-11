NAZIONE, L'analisi: "La coppa è un'altra storia"

FirenzeViola.it

"Una vittoria sofferta più per masochismo che per altro. Contava vincere e vabbè. In coppa è davvero un'altra storia, per motivazioni e perché i titolari sono di altro livello". Si apre così l'editoriale di Benedetto Ferrara sulle colonne odierne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino analizza la sfida di ieri sera contro il Pafos soffermandosi sulle differenze tra le prime e le seconde linee della Fiorentina: "Rivedere Pongracic è una bella notizia, ritrovare un Parisi sufficiente vale un sorriso, così come la conferma di un Sottil in ripresa. Kouame non è Kean anche se un gol è sempre un gol. Il confronto tra titolari e panchinari è superfluo.

Questo era un passaggio obbligato per non perdersi sulla strada europea. Ma i pensieri vanno oltre. E basta De Gea a immaginare un'altra Fiorentina. Ps. Ma in coppa Martinelli no?".