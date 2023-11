NAZIONE , Italiano e Pioli così simili, così diversi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Italiano e Pioli, così diversi a livello tattico e nel modo di seguire la gara dalla panchina, ma legati da una qualità comune. La capacità di riuscire a stabilire un rapporto umano importante con i giocatori. Italiano sta riuscendo a far sentire parte del gruppo tutti i singoli, mentre Pioli è riuscito a fare breccia in un certo Zlatan Ibrahimovic, e sta aiutando la crescita di un talento come Rafael Leao. Milan-Fiorentina al Meazza si gioca nello stesso periodo dello scorso anno, anche se la passata stagione fu l'ultima sfida prima del Mondiale qatariota. I viola meritarono di vincere ma alla fine si arresero davanti al diavolo.

Una partita, quella dello scorso anno, che dette comunque alla Fiorentina la sicurezza di potersela giocare contro tutti. Stessa cosa anche per la gara di sabato che potrebbe certificare le ambizioni del club di Rocco Commisso alle posizioni di vertice della Serie A.