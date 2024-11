NAZIONE, I viola vogliono continuare a sognare

FirenzeViola.it

La Fiorentina vuole continuare a sognare e ne ha il diritto visto che fa parte del gruppone di squadre assiepate nelle zone più nobili della classifica. I viola, dopo le vittorie di Atalanta ed Inter, sono scalati al terzo posto ma con un successo possono tornare, almeno fino al termine di Napoli-Roma, in vetta alla Serie A. Come riportato dal quotidiano La Nazione, oltre ai viola vuole sognare anche Kean che punta ad avvicinare Retegui, distante 4 centri, nella classifica marcatori. La sfida contro il Como, avversario da non sottovalutare, sarà una chance importante per i ragazzi di Palladino per non alimentare il sogno Champions.

La svolta per i gigliati è arrivata sicuramente con il cambio modulo e il passaggio al 4-2-3-1, ma anche con una bella risposta del gruppo all'emergenza dettata dagli infortuni di Gudmundsson, Pongracic e Cataldi, con la duttilità di Bove, con il lavoro da terzino di Gosens, con la valorizzazione di Beltran e, ovviamente, con i gol di Kean. Il centravanti azzurro proverà a sfruttare gli spazi che lascerà la difesa lariana per avvicinare Retegui in classifica marcatori.