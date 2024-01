NAZIONE, Franchi, giornata decisiva: gli scenari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'appuntamento è fissato per oggi, alle ore 17 in prefettura. Dal meeting odierno passa molto del futuro dello stadio Artemio Franchi e La Nazione spiega motivi e scenari della riunione. Al tavolo, invitati dal prefetto Francesca Ferrandino, sederanno tutti gli attori principali, ma si preannuncia un appuntamento comunque delicatissimo e con una serie di interrogativi ancora da chiarire.Il primo riguarda il bando del nuovo Franchi, affidato da Palazzo Vecchio a un raggruppamento di imprese con Cobar di Bari (aggiudicataria) e Sac, finanziato tramite i fondi del Pnc-Pnrr per 151 milioni di euro, dopo il definanziamento del fondo periferie da parte della Ue.

La Fiorentina e il Comune chiedono di far slittare i lavori per continuare a utilizzare l'impianto di Campo di Marte fintanto non sarà trovata una soluzione. Scrive la Nazione: -Occorre capire se, cambiando i tempi e alcuni aspetti non di secondo piano nella realizzazione dell’opera - le imprese aggiudicatarie hanno la facoltà di tirarsi indietro, facendo pagare le relative penali al Comune. E questo al di là dell’eventuale via libera sull’asse Roma-Bruxelles che prevede l’avvio dei lavori adesso e la consegna entro dicembre 2026. Questioni tecniche per cui Nardella porterà all’incontro lo staff degli uffici, a cominciare dal direttore Giacomo Parenti.

Il punto due all'ordine del giorno riguarda dove andare a giocare nel periodo di ristrutturazione, con la sindaca di Empoli Brenda Barnini che ha ribadito anche ieri la volontà di non voler procedere con l'opzione Castellani. Oltre al problema viabilità evidenziato dalla sindaca, la Nazione sottolinea come il Castellani non possa andare oltre i 16mila posti di capienza, un numero al di sotto di quello degli abbonati viola di questa stagione. Problema che si potrebbe ovviare, scrive il quotidiano, utilizzando il Viola Park che, dotato di maxi schermi, potrebbe far sentire gli appassionati del club meno distanti dal campo.Infine il Padovani: Palazzo Vecchio ha messo a bilancio 10 milioni di euro ma ne mancano altri (3/5 milioni) che, allo stato, il patron Rocco Commisso e il suo vice Joe Barone non sembrano voler tirare fuori.