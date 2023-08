NAZIONE, Ecco i tre possibili scenari per Castrovilli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' La Nazione, dedica un articolo al numero 10 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Il centrocampista era volato in Inghilterra, avrebbe dovuto e voluto firmare per il Bournemouth, ma il medico del club lo ha fermato. Castro, non ha passato le visite mediche, di conseguenza ha ripreso l'aereo ed è tornato a Firenze. Adesso sono diverse le situazioni che si potranno andare a creare.

Prima situazione: Italiano riabbraccerà Castrovilli, gli riconsegnerà scarpette e maglia e lo farà lavorare con la squadra come era stato fino al giorno del blitz degli inglesi. Seconda situazione: la società nella fase finale del mercato si ritroverà con il giocatore per discutere del rinnovo. Terza situazione: un'altra possibilità per Castrovilli di lasciare Firenze, anche se, oltre il club inglese, al centrocampista viola, si era interessata solamente la Lazio.