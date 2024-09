NAZIONE, Ecco i nuovi 3 tenori: Gud, Gosens, Kean

FirenzeViola.it

Con Gudmundsson che contro la Lazio (quasi) certamente esordirà - vedremo se dall'inizio o a gara in corso -, la Fiorentina metterà finalmente in mostra i suoi nuovi tre tenori: l'isalndese, appunto, Gosens e Kean.

L'inizio del centravanti ex Juve è stato importante e all'altezza delle aspettative e la scelta sembra aver ripagato anche lo stesso giocatore: "Volevo assolutamente far parte di questo progetto – ha detto Kean in un'intervista, che su Palladino ha aggiunto – È un ottimo allenatore, a livello tecnico si adatta molto al suo modo di giocare e spiega bene come attaccare le linee". Attaccare le linee e andare in verticale, dunque, due caratteristiche che si sposano perfettamente, scrive il quotidiano, con il gioco di Gudmundsson e Gosens.