NAZIONE, Commisso suona la carica. Parola al campo

“Avete tutti una grande responsabilità: fare bene per questa maglia e per i nostri tifosi, che vi seguono sempre con passione.” Queste le parole d’incoraggiamento di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, direttamente dal Viola Park, rivolte alla squadra nella giornata di ieri.

Come riporta La Nazione, il proprietario di Mediacom, reduce da un viaggio intercontinentale che lo terrà a Firenze per almeno un mese, ha fatto sentire il proprio affetto a tutto il gruppo viola, ribadendo poi: “Ricordatevi, io sarò sempre dalla vostra parte.” Una presenza dunque gradita, forse necessaria, per dare sostegno in questo difficile momento di transizione a partire dal match di oggi a Bergamo contro l'Atalanta.