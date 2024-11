NAZIONE, Col Pafos verso il turnover. Kean in dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra le sue pagine in edicola, il quotidiano La Nazione analizza quello che, in questi ultimi mesi, ha rappresentato un ritornello per la Fiorentina di Raffaele Palladino: ovvero, se impiegare o meno i titolari anche nelle sfide ravvicinate di Conference League.

La sfida di cartello è quella di domenica prossima contro l’Inter, in un incontro di vertice che vedrà il Franchi andare verso il sold-out. Diversa, invece, la considerazione del pubblico viola per il match contro la squadra cipriota, che però arriverà a Firenze con il coltello tra i denti. Prima nel suo campionato con gli stessi punti della Fiorentina in campo europeo, il Pafos probabilmente verrà a giocare la partita della vita. Tuttavia, il tecnico campano non potrà prescindere da un massiccio turnover.

Spazio, dunque, ai vari Kayode, Parisi, Pongračić, Quarta e Mandragora. L’unico interrogativo riguarda Kean, l’unico imprescindibile della rosa lì davanti.