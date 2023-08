NAZIONE, Arthur: "Quest'anno voglio arrivare in Champions"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Arthur Melo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Nazione, queste le sue parole: "La mia avventura in viola è nata per una chiamata da parte del mio agente Pastorello".

Qual è stata la sua reazione?

"Mi ha fatto piacere, sapevo che la Fiorentina arrivava da una grande stagione, ma non ero convinto al cento per cento.

Però adesso sei qui, come mai?

"Tutta colpa di Italiano. L'ho sentito e ho capito che Firenze era la piazza per me".

Cosa le ha detto Italiano?

"Mi ha spiegato che un giocatore con le mie caratteristiche sarebbe stato fondamentale. Dopo aver ascoltato la spiegazione ho capito che la mia posizione è quella che mi piace di più".

È vero che ha ricevuto la chiamata di Commisso?

"Il Presidente, dopo avermi fatto i complimenti, mi ha detto che era felice per la mia scelta".

Le sue ambizioni combaciano con quelle della Fiorentina?

"Completamente. Ho la possibilità di vincere con la Viola e voglio farlo. Voglio andare in Champions".

In famiglia siete tutti 'malati' di calcio?

"Mio padre ama il pallone. Il mio nome viene è lo stesso del nome di battesimo di Zico, l'idolo di mio padre".