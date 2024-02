NAZIONE, Albert, tra offerte e rilanci: ecco i retroscena

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se alle 20:00, con il gong conclusivo del mercato invernale se ne è avuta la certezza, già dal pomeriggio la sensazione era che Albert Gudmundsson non sarebbe arrivato a Firenze. La Fiorentina ci ha provato fino all'ultimo per quello che era, ormai all'ultimo giorno di mercato, l'unico obiettivo dei viola. Eppure la mattinata aveva portato fiducia ai dirigenti viola visto che il Genoa sembrava intenzionato a scendere dai 30 ai 25 milioni più bonus. Distanza sempre importante rispetto all'offerta da 20 più 3 di bonus della Fiorentina, ma l'idea era che ci fosse il margine per trattare.

Nel pomeriggio invece i rossoblu, quando si sono resi conto che i viola sarebbero potuti arrivare al giocatore, hanno di nuovo alzato l'offerta e dopo qualche riflessione la Fiorentina ha definitivamente mollato il colpo. In tanti avevano sperato nell'acquisto dell'attaccante islandese, ma alla fine un mercato partito con l'esigenza di acquistare un esterno è terminato con un esterno in meno (Brekalo) e un Belotti(punta centrale) in più. Chissà allora che Italiano, scrive La Nazione, non stia pensando, non certo stasera contro il Lecce, ad un cambio di modulo?