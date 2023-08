NAZIONE, Adesso la Viola non ha più paura di volare

FirenzeViola.it

Nelle pagine odierne de La Nazione è presente un articolo dedicato alla Fiorentina. Con la vittoria di ieri la Fiorentina torna a vincere una partita d'esordio in trasferta dopo 26 anni: l'ultima è stata con Malesani sulla panchina Viola e Batistuta al centro dell'attacco.

I numeri certificano il passo della Fiorentina che promette bene: 20 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte nelle ultime 38 gare ufficiali disputate in tutte le competizioni. Il tecnico Vincenzo Italiano ha affermato "Lo scorso anno ci doveva lasciare qualcosa e quel qualcosa, si è visto". Con questa frase l'allenatore Viola fa intendere che le sue non erano solamente convinzioni ma certezze. Adesso la Fiorentina non ha più paura di volare.