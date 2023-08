NAZIONE, 2000 i presenti a sostenere la Viola stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da La Nazione, stasera ci sarà la sfida tra Genoa e Fiorentina che oltre ad essere una partita sul campo, sarà anche una gara sugli spalti. Dopo la risalita dalla B alla A infatti, la squadra di Gilardino ha riacceso un grande entusiasmo, registrando 28mila abbonamenti. I tifosi Viola però non sono da meno e in poche ore hanno acquistato i 2000 biglietti messi a disposizione per il settore ospite.