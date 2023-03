MESSAGGERO, Sarri via dalla Lazio? La Fiorentina...

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è sotto contratto fino al 2025 ma per rimanere vuole chiarezza sul mercato. Il tecnico toscano ha già rifiutato un'offerta faraonica da 7 milioni a stagione dagli Emirati Arabi, lo stanno corteggiando Tottenham, West Ham ed Everton e in Italia ci sono anche Milan e Fiorentina interessate. Sarri sarebbe pronto a rimanere alla Lazio, ma non intende continuare il suo progetto in una corsa a ostacoli interna, come nell'ultimo anno e mezzo: vuole chiarezza prima, non aspetterà giugno.