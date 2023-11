LADYRADIO, Sondaggio viola su F. Anderson: lui apre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato in questi minuti da LadyRadio, la Fiorentina nei giorni scorsi avrebbe effettuato un sondaggio per Felipe Anderson, esterno della Lazio. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il club biancoceleste e la società viola si sarebbe quindi interessata alla situazione dell’ex West Ham, che al momento - ed è questo che rende allettante la cosa - non avrebbe rifiutato un eventuale trasferimento a Firenze per la prossima stagione.