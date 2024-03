LA NAZIONE, Italiano, Jack, Belotti: tre temi importanti per Pradè e Burdisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il riassetto della dirigenza varato da Commisso nei giorni scorsi, in casa Fiorentina sarà tempo anche di confronti e decisioni in vista dell’anno prossimo. Su questo si focalizza La Nazione, oggi in edicola, rimarcando come Pradè e Burdisso (a capo dell’area tecnica) avranno diversi temi impellenti da trattare. Uno su tutti, il futuro di Vincenzo Italiano: è chiaro che i segnali di addio lanciati poche settimane fa - in conferenza stampa prima del Maccabi - saranno nuovamente motivo di confronto. Questo sarà un tema essenziale per il futuro della Fiorentina.

Discorso simile per Giacomo Bonaventura. Legato anche lui, come Italiano, da un’opzione che può far scattare il rinnovo automatico, il suo eventuale prolungamento può significare molto in vista dell’anno prossimo. Esistono margini affinché l’ex Milan e il club viola continuino insieme - precisa il quotidiano -.

Infine Andrea Belotti. Il 30 giugno scade il suo prestito dalla Roma, ma la Fiorentina ha esigenza di scegliere un numero nove del futuro e potrebbe fare leva sulla voglia del Gallo, pronto a puntare sulla maglia viola, di rimanere a Firenze per il definitivo rilancio.