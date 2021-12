LA NAZIONE, I due motivi per cui fa strano il pari

Nell’analisi de La Nazione si legge di una Fiorentina bella, brava, non proprio fortunata, magari - si legge - anche un po’ giustamente arrabbiata con l’arbitro. E fa davvero uno strano effetto parlare di pareggio viola: primo, perché (anche questo è bene sottolinearlo) la squadra di Italiano avrebbe meritato di vincere; secondo, per quel dato statistico che per la prima volta dall’inizio della stagione, ha visto la Fiorentina scrivere, a fine partita, il segno “X” sul tabellone. Di sicuro, in ogni caso, lo spettacolo offerto da Fiorentina e Sassuolo è stato perfetto.