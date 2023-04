JACK, Le condizioni tengono in apprensione ma filtra...

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Le condizioni di Bonaventura tengono in apprensione la tifoseria (i pezzi su di lui sono stati infatti tra i più letti), dopo il problema all'adduttore che lo ha costretto a chiedere il cambio durante la gara di ieri. Il giocatore si è presentato regolarmente al centro sportivo (ovviamente non è sceso in campo) ma per capire l'entità dell'infortunio bisognerà aspettare le prossime ore. Intanto Italiano dovrà lavorare sulle alternative, nella speranza che debba saltare meno gare possibili (di sicuro non sarà disponibile per la trasferta di Monza) anche se filtra un certo ottimismo, rispetto ai timori della sera prima. Di sicuro il giocatore salterà la trasferta di Monza.

(Leggi qui)