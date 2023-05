IL MATTINO, Viola pronta a fare due offerte per Dia

FirenzeViola.it

Come si apprende dalle pagine odierne de Il Mattino (edizione di Salerno), la Salernitana ha stabilito il prezzo di Boulaye Dia. Il presidente Danilo Iervolino riscatterà l'attaccante e per cederlo chiederà una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Solo la Premier League ha una potenza tale da proporre sul piatto quei soldi cash, mentre in Italia c'è chi cerca strade alternative - si legge -: il Milan propone Adli, la Fiorentina invece 12 milioni più Cabral oppure 15 con Kouame.