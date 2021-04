GAZZETTA, Vlahovic: tra rinnovo e pressing Milan

La trattativa per il rinnovo con la Fiorentina resta in netta fase di stallo. In settimana arriverà in città il numero uno viola, Rocco Commisso, che trai temi caldi avrà anche il futuro di Dusan Vlahovic. L'intenzione totale della Fiorentina è di blindarlo ma per adesso non arrivano segnali a riguardo da parte del serbo. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, il Milan non starebbe solo per rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic ma sarebbe pronto ad aprire anche una trattativa per l'attaccante ex Partizan di Belgrado.