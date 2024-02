GAZZETTA, Viola, ingenuità grosse. La squadra si spezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport, nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, analizza caratteristiche e problemi della squadra viola. Ha sempre avuto un’identità precisa, la produzione offensiva è sempre buona, ma poi bisogna concretizzare e l’imprecisione sotto porta limita le ambizioni. Anche la fase difensiva ha evidenziato alcune criticità - scrive la Rosea -, ma è una questione di caratteristiche, oltre che di impianto tattico. Ci sono partite, o momenti di essa, in cui la squadra si allunga e quasi si spezza: qualche giocatore si dimentica di seguire i compagni e di accorciare e così gli avversari hanno molto campo in cui inserirsi. È il caso del gol subito da Lovric contro l’Udinese.

Sicuramente Italiano deve insistere su certi meccanismi, però sta ai giocatori in campo prevenire il pericolo. Ma anche a difesa schierata le ingenuità sono notevoli, come a Sassuolo sul gol di Pinamonti. Non è vero che i viola concedono tante occasioni perché si sbilanciano - continua l’articolo -. In realtà subiscono parecchi gol in superiorità numerica e questo deve far riflettere Italiano e i giocatori. In area le marcature sono troppo leggere. Certi dettagli fanno la differenza.