GAZZETTA, Vai Viola: per serbatoio Ranking c'è la Conference

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre alle ambizioni della Fiorentina, la Conference League può continuare a essere un buon serbatoio di punti per il ranking Uefa. L'Italia punta tanto sulla Conference che può aumentare il bottino perché i viola hanno avuto un sorteggio abbordabile - sfideranno i cechi del Viktoria Plzen - e perché nella manifestazione manca la rappresentante tedesca. Quello della Fiorentina sarà il terzo scontro stagionale tra le italiane e le squadre della Repubblica Ceca, si legge su La Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina, in caso di passaggio del turno, troverà in semifinale la vincente di Bruges-Paok Salonicco. I belgi sono terzi in campionato a 18 punti dalla vetta, puntano tutto sulla Coppa. I greci lottano invece per il titolo (secondi a meno due dall’Aek Atene) ma in Europa hanno entusiasmato giovedì sera capovolgendo lo 0-2 di Zagabria e stendendo la Dinamo con un secco 5-1.