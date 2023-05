GAZZETTA, Tre finaliste italiane: tesoro da 400 milioni

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

Tre italiane in finale, divise in tutte le competizioni europee. Non solo un grande vanto per il calcio italiano, ma anche un grande guadagno economico. Come analizzato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, saranno circa 400 milioni gli euro totali guadagnati dalle varie squadre. Grazie alla finale raggiunta in Conference League, per quanto riguarda la Fiorentina, sono già sicuri 15 milioni di premi Uefa, il doppio di un’eliminazione ai gironi. Vanno inoltre conteggiati 2 milioni al botteghino. Il “surplus” è di 10 milioni. Moltiplicandolo per un multiplo superiore a 2, farebbe 20-30 milioni. Molti di più, ovviamente, i soldi guadagnati da Inter (270-300 milioni) e Roma (80-90 milioni).