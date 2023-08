GAZZETTA, Tra entrata e uscita. Il mercato della Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato della Fiorentina. La Viola è infattti pronta a piazzare tre colpi pesanti: Christensen, Nzola e Beltran. Sul portiere quindi la Fiorentina ha scelto Oliver Christensen, 24 anni, numero 1 dell’Herta Berlino e della nazionale danese. Il portiere è costato poco più di sei milioni che, considerando età e potenziale, potrebbe essere un affare. Ormai mancano solo gli ultimi dettagli e poi saranno svolte le visite mediche. Il contratto è sulla base di 5 anni.

La squadra di Vincenzo Italiano si è concentrata anche sull'attacco. M'Bala Nzola, fortemente voluto da Italiano, è in dirittura di arrivo. Per l'attaccante si tratta sulla base di 10-12 milioni più conguaglio di un giocatore, che potrebbe essere o il difensore Pierozzi o il portiere Cerofolini. Ma la vera sorpresa è l’improvvisa ripartenza della trattativa per Lucas Beltran. L'argentino avrebbe scelto la Viola invece che il Benfica grazie anche alla “spinta” del direttore tecnico Burdisso. Per lui l'affare è molto più costoso rispetto a quello di Nzola, la cifra si aggira intorno ai 25 milioni, con un ingaggio di 1.8 milioni netti a stagione fino al 2028.

Per la difesa Yerry Mina potrebbe essere una piacevole sorpresa ma non può bastare. La pista porta sempre a Sutalo.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Fiorentina confida di vendere Amrabat, Cabral e Jovic. Come ultima ratio ci potrebbe essere il sacrificio di Nico Gonzalez, ma l’argentino andrà via soltanto a un’offerta che non si può rifiutare.