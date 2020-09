GAZZETTA, Spunta Chiesa per il Milan: la situazione

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan è tornato a bussare alla porta della Fiorentina per Nikola Milenkovic. "No, non lo cediamo. Magari possiamo parlare di Chiesa..." la risposta del club di viale Fanti sintetizzata dal quotidiano. I vertici rossoneri non hanno mai approfondito la situazione dell'attaccante classe '97, conoscendone le cifre. Le quali, però, i segnali più recenti dicono si stanno sgonfiando, anche alla luce dell'intenzione del giocatore di non prolungare il proprio contratto. Il ruolo dell'intermediario Fali Ramadani sia nel caso di Chiesa sia in quello di Milenkovic sarebbe centrale: per il primo - a sentire la campana viola - servono 40 milioni, per il secondo 60. Ma ad oggi, secondo la Rosea, è più logico puntare a quota 25 per il difensore e 40 per l'attaccante. Al Milan però va di moda la parola prestito...