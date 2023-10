GAZZETTA, Spettacolo viola. Nel 2023 sul podio d'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina sogna in grande. È terza in classifica con Napoli e Juve e se non avesse regalato un tempo con Lecce e Frosinone, a quest’ora sarebbe prima con le milanesi, scrive La Gazzetta dello Sport. Ma conta la gioia del presente, con i viola che sono la terza squadra con più gol fatti in Europa nel 2023, dietro solo a colossi come Manchester City e Real Madrid.

Col Cagliari si è svegliato Mbala Nzola, bloccato più sotto il profilo psicologico (non segnava da 14 gare) che di gioco, e adesso può aiutare la squadra ad alzare ancor di più il livello. Altra nota lieta, sottolinea la Rosea, è Arthur. Arrivato da grande incognita, adesso è il punto fermo del centrocampo. Scommessa vinta. Secondo Sofascore, è il giocatore in Europa con la più alta efficienza di passaggi lunghi: 91%

Per non parlare della crescita dei “vecchi”. Come Duncan, che riassume potenza e tecnica, o come Quarta, regista e assaltatore aggiunto al gioco tutto attacco di Italiano. A questi ritrovati, si aggiungono il talento di Kayode e l’anima e il re del gol di questa Fiorentina-show: Nico Gonzalez, già 4 gol e 1 assist in questa Serie A. Con un Nico così, la Fiorentina può andare davvero lontano, chiosa il quotidiano.