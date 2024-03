GAZZETTA, Sorrisi per Barak e Dodo, ma che sofferenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Il brivido la Fiorentina lo regala sempre. Anche in questa partita dominata, con un andamento lento nel primo tempo e con più convinzione nel secondo, è riuscita a dare un briciolo di speranza nel finale con l’unico tiro in porta di tutta la gara a un Maccabi Haifa molto più timido e tenero che all’andata". Commenta così la Gazzetta dello Sport il giovedì sera vissuto al Franchi: Fiorentina-Maccabi Haifa finisce 1-1 e la Viola stacca il pass per i quarti di Conference League, non senza qualche patema di troppo. Sì perché, sottolinea la rosea, anche stavolta il finale per la squadra di Vincenzo Italiano è da brivido e, dopo un primo tempo da calma piatta e un inizio ripresa marchiato dal gol all'ora di gioco di Antonin Barak, quando la Fiorentina sembrava dovesse solo gestire il vantaggio, era arrivato il gol di Khalaili all'88', una rete che aveva fatto riaffiorare i fantasmi del match di domenica con la Roma.

Alla fine tutto va bene, almeno per il discorso qualificazione e per il rientro di Dodo, in campo a 172 giorni dall'infortunio al ginocchio patito a Udine: la Viola prosegue nel progetto finale bis e con la gioia di aver riabbracciato il terzino brasiliano. Italiano ha assoluto bisogno di forze fresche e di qualità non tanto per l’Europa e la coppa Italia, ma per cercare di risalire posizioni in campionato già dal match di domenica con l'Atalanta.