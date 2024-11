GAZZETTA, Pronti 32 milioni per riscattare 4 giocatori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivati da pochi mesi in maglia viola, ma già decisivi e protagonisti di questo avvio sorprendente contro ogni aspettativa, ci sono quattro giocatori di cui Raffaele Palladino sembra non poter fare a meno e ai quali La Gazzetta dello Sport, in edicola, ha dedicato una pagina. Gli esperti Gosens e Cataldi, insieme ai giovani Adlì e Bove, sono arrivati tutti in prestito con diritto di riscatto. Per alcuni, come l'ex romanista, questo diritto è destinato a diventare un obbligo grazie a una clausola che gli consentirebbe di vestire la maglia viola in caso giochi il 60% delle partite con almeno 45 minuti.

Tutti e quattro, però, stanno convincendo indipendentemente dalle clausole, e la società gigliata, come riportato dalla Rosea, sarebbe pronta – a differenza di quanto fatto in passato con giocatori come Torreira e Arthur – a confermare tutti, mettendo mano al portafoglio per una cifra complessiva di 32 milioni di euro.