GAZZETTA, Olimpico stregato per la Fiorentina

La differenza la fa la freddezza di Ciro Immobile. La Gazzetta dello Sport commenta quanto accaduto ieri sera sul prato dell'Olimpico, dove un'ottima Fiorentina si è dovuta arrendere solamente al 95' alla Lazio. I viola cadono ancora una volta contro i loro tabù: la Lazio, Ciro Immobile e Maurizio Sarri. Il capitano è decisivo trasformando il rigore a tempo scaduto. Dall'altra parte, il collega Lucas Beltran è sfortunato due volte, prima sul bel gol annullato per un tocco di mano e poi con colpo di testa che colpisce il palo.

Il primo tempo, come scrive Gazzetta, è della Fiorentina, la ripresa sorride alla Lazio. Squadre raccolte in 20-30 metri, pressing alto per tutte e due, con baricentro più spostato per la Viola. Partita molto tattica e ben studiata dai tecnici, coi cambi di Sarri che hanno fatto la differenza. Gol numero 199 con la Lazio per Ciro e tradizione confermata per i biancocelesti: la Fiorentina è la squadra con cui segnato più gol (208) e ottenuto più vittorie (59) nella sua storia di Serie A.